بسبب كورونا: دنيا سمير غانم توقف تصوير فيلمها (تسليم أهالي)

أوقفت النجمة دنيا سمير غانم تصوير فيلمها (تسليم أهالي) بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث كان من المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل حسب الخطة التي وضعتها الجهة المنتجة للفيلم، ولكن منعاً لانتشار الفيروس تم وقف تصوير العمل في الوقت الحالي وأصبح مهدد بالخروج من المنافسة في عيد الفطر على أن يتم تاجيله لعيد الأضحى المقبل، حسب موقع اليوم السابع.

وتستكمل دنيا سمير غانم التصوير بعد استقرار أحوال البلاد، حيث انتهت دنيا من تصوير 70% من مشاهد الفيلم والتي جمعت بينها وبين الفنان هشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد وأخرون على أن يظهرعدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وايمي سمير غانم ولوسي وآخرين، وتجسد دنيا شخصية مجرمة، ولكن في إطار كوميدي.