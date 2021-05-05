بسبب هذه الصورة: مايا دياب تثير الشكوك بزواجها مجددا

أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب، شكوكاً حول زواجها مرة أخرى، وذلك بعدما نشرت صورتها بفستان الزفاف ثم حذفتها فوراً.

وفاجأت مايا دياب متابعيها بصورة نشرتها عبر خاصية (الستوري) على حسابها الخاص عبر تطبيق (انستجرام)، ظهرت خلالها بفستان الزفاف وطرحة وتاج، وتقوم بوضع أحمر الشفاه في إشارة إلى استعدادها لحفل زفاف.

لكن المثير للشك أن مايا دياب حذفت الصورة بعد دقائق من نشرها، ، وتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي إذا دخلت القفص الذهبي دون أن تنشر الخبر السار لأحد، بينما قال آخرون إن الصورة قد تكون جزءاً من كليب قادم ستقدمه، أو جلسة تصوير فقط.

وظهرت مايا دياب مؤخراً في مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع وهي ترقص مع طليقها رجل الأعمال ​عباس ناصر، في حفل ميلاد ابنتها (كاي).

ولاحظ المتابعون حينها أهمية العلاقة بين مايا وطليقها على نفسية إبنتهما، رغم طلاقهما، والتي بدت في قمة السعادة بوجود والدها.

وتزوجت مايا من ​عباس ناصر مدنياً عام 2006، وكانت تبلغ (25 عاما)، مشيرةً الى أنها لم تعاني من اختلاف ديانتها عن ديانته فهو مسلم شيعي وهي مسيحية.