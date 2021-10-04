بسمة بوسيل تتعرض للانتقاد بسبب رقصها وملابسها الجريئة.. والمتابعون:"فين غيرة تامر حسني؟"

أشعلت الفنانة المغربية بسمة بوسيل مواقع التواصل الاجتماعي برقصها المثير على أنغام أغاني البوب وسط أجواء صاخبة واحتفالية.

تواجدت بسمة بوسيل في حفل لفرقة البوب والراب الأمريكية الشهيرة Black Eyed Peas، والتي أقيمت تحت سفح الأهرامات، واختارت إطلالة مُثيرة سوداء مُرتديةً جمبسوت ضيق بأكمام طويلة وياقة مرتفعة و فتحة خلفية كشفت ظهرها بالكامل، بينما نسَّقت إطلالتها بقبعة رمادية.

وشاركت زوجة النجم المصري تامر حسني صورها من الحفل عبر حسابها على "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق بالإنجليزية: "كوني الأصل، وليست النسخة المقلَّدة".

كما نشرت بوسيل مقطع فيديو وهي ترقص بحماس على أنغام الموسيقى، وعلَّقت: "قضيت أجمل أوقات حياتي في مشاهدة فرقة BEP، أحب موسيقاهم وأجوائهم.. أشكرك صديقي العزيز رابح مقبل على إعادة الذكريات الرائعة.. فخورة بك".

وألغت الفنانة المغربية خاصية التعليقات على منشورها بعد تعرضها لهجوم كبير بسبب إطلالتها ورقصها المبالغ به.

وعلَّق أحد المتابعين: "مع احترامي ولكن فين غيرة تامر على بسمة ايام زمان لهاد درجة ولا ماكتهمش ليه ومامسوق واش عريانة ولا لبسة اكيد صابر على ولادو الله يهدى ماخلق هاده الحياة ما الا عابرة".

وكتب آخر منتقدًا تامر حسني: "منعك عالغناء و سمحلك تعري رجل شهم ماشاءالله".

وعلَّق آخر: "بلاش العريان يابسمه كنتي جميله وبحب لبسك المحترم".