بسمة وهبة تكشف عن السبب الحقيقي لانفصال عمرو دياب و دينا الشربيني

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، على حسابها الخاص عبر تطبيق تبادل الصور (إنستجرام)، مقطع فيديو وبصحبتها الفنان عمرو دياب في دبي.

وكشفت بسمة وهبة من خلال مقطع الفيديو عن معرفتها لسبب انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني، بعد مقابلتها له، وفق مجلة (لها).

وقالت بسمة في المقطع: (للأسف مضطرة أقول لكم عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه.. سابوا بعض من نبرنا يا جماعة، قمر ومتواضع وكل حاجة حلوة فيه وهي كمان كل حاجة حلوة فيها، جبناهم الأرض.. حسد وعنينا ونبرنا عليهم).

و أضافت قائلة: (الناس مش سايبينهم في حالاهم وبيسخنوهم على بعض).

وتابعت: ( بعض الإعلاميين يستغلوا انفصال الثنائي لإشعال الأجواء بينهما، ذاكرة الإعلامي تامر أمين، حيث وجهت له رسالة قائلة: (تامر يا أمين بوتاجاز، مفيش داعي يا تامر وبعدين لما تعمل كده أطلع أنا أعمل إيه في برنامجي الجديد ؟، يا جماعة بالراحة على الناس، لو في واحد في المية إنهم يرجعوا لبعض مش هيرجعوا، بسبب تناقل الكلام والتأويل).



وأوضحت أنه من غير اللائق تناول سيرة الطرفين كونهما شخصيتين عامتين، كما نصحتهما بأن المال قد يشتري أي شيء والقدر قد يجلب أي شيء ولكن الحب لا يقدر بثمن، وأن يحاولا التنازل وتقريب وجهات النظر وألا يستغنيا عن حبهما بسهولة.

يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة قد كشفت عن إصابتها بشلل عضلي في الوجه إثر تعرضها لخطأ طبي بأحد مراكز التجميل.



