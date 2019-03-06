بشرى تحسم خبر طلاق هنا شيحة و أحمد فلوكس (صورة)

بشرى

نشرت الفنانة بشرى عبر حسابها الشخصي بموقع (فيسبوك) صورة تجمعها بالفنانة هنا شيحة وزوجها الفنان فلوكس، من داخل منزلهما لترد بها على شائعات انفصالهما.

وكتبت بشرى في تعليقها على الصورة: (هنا وأحمد بخير والحمد لله بس هنا عيانة وعندها دور برد جامد وحساسية شديدة ...وأنا سعيدة إن الخبر طلع فشنك)، حسب موقع مصراوي.

وترددت شائعات أمس عن طلاق الفنانة هنا شيحة من زوجها الفنان أحمد فلوكس، خاصة بعدما حذف أحمد صوره مع هنا من حسابه الشخصي بموقع (إنستجرام) و ردت هي عليه بالمثل.