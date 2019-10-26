بصورة من البانيو.. سما المصري تسخر من أحمد فهمي: لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه

سخرت الفنانة الاستعراضية المصرية، سما المصري، من ممازحة الفنان أحمد فهمي جمهوره بالاتجاه إلى الإغراء.

ونشرت سما المصري صورة تظهر فيها وهي تجلس في حوض الاستحمام، مماثلة لتلك التي ظهر فيها فهمي، وطالبت الأخير بعدم الاتجاه إلى الإغراء الذي تتقنه هي.

وعلقت الفنانة الاستعراضية على الصورة بقولها: "ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء...لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب؟؟ انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو".

وكان فهمي قد فاجأ الكثير من متابعيه بعد نشره صورة جديدة له داخل حوض الاستحمام ويغطي جسده الصابون، وكتب مازحا: "بفكر اتجه للإغراء"، ما أثار هذا موجة واسعة من الجدل.

ويبدو أن فهمي استعاد روحه المرحة بعد الفترة الصعبة التي مر بها خلال الشهر الماضي بعد تعرض زوجته الفنانة الشابة هنا لوعكة صحية أثناء شهر العسل، وفور التعافي منها عانت من فقد زوج والدتها الفنان طلعت زكريا.

هذا ويعود الثنائي أحمد فهمي مع أكرم حسني مجددا في مسلسل لرمضان 2020 بعنوان "تيمون وبومبا" ويشاركهما البطولة الفنان بيومي فؤاد، وذلك بعد تعاونهم في مسلسل "ريح المدام" الذي عرض في رمضان 2017.

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