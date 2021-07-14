بطل حكاية الجزيرة يثير حماسة متابعيه بعد تحدثه العربية.. والمتابعون: "يازين اللي جابتك"

أطلَّ نجما مسلسل "حكاية الجزيرة"، ألب نافروز وايتشا توران، في بث مباشر على موقع "إنستغرام" ليجيبا على أسئلة متابعيهم، ولا بد للمعجبين العرب من اقتحام البث والمشاركة في طرح الأسئلة.

ولاحظ الممثل التركي ألب نافروز أن هناك مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يكتبون بالأحرف العربية، وقال لزميلته: "أنتي تفهمين العربية جيدًا، هناك من يكتبون بالعربية كثيرًا".

لتجيبه: "رامي يفعل ذلك، أليس كذلك؟"، ليرد "رامي سأتعلم منك".

ولا بد للمعجبين العرب طرح السؤال الأشهر وهو "هل تتحدثان اللغة العربية"، لجيب نافروز: "رامي سأتعلم منه بعض الأشياء".

وبعد أسبوع تقريبًا، أطلَّ الممثل التركي رامي نارين، الذي يتحدث اللغة العربية بطلاقة، في فيديو وقال بالعربية: "لإينا ألب، كيفك؟"، ليجيب ألب باللهجة الشامية: "منيح، إنت كيفك؟".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن حماسهم بعدما سمعوا الطريقة التي يتحدث بها نافروز وتحديدًا الفتيات، فكتبت إحداهن: "وأخيرا الحلو وفى بوعده و تحدث عربي من أسبوع و احنا ننتظر".

وعلَّقت أخرى: " احلى من يتكلم عربي والله😍".

وكثيرًا ما يشارك رامي نارين مقاطع فيديو أثناء تحدثه باللغة العربية، حتى أنه نشر مقطع فيديو يجمعه بشقيقه راغب أثناء ترديدهما أغنية النجم المصري إيهاب توفيق بعنوان "تترجى فيا"، وفيديو آخر له برفقة فتاة ترتدي الحجاب تغني للفنانة اللبنانية إليسا.

أحداث مسلسل حكاية الجزيرة

تدور أحداث المسلسل حول فتاة نصادف الرجل المناسب في الوقت والمكان الخطأ، حيث تعتقد انها لن تكون سعيدة إلى الأبد بعدما عاشت قصة حب فاشلة مع حبيبها الأول، فلم تعد تؤمن بالحب مرة ثانية، لكن عندما تقابل بورا الذي ليس له مجال للعواطف في حياته سوف تشكك في معتقداتها مرة أخرى وستكتشف الحب الحقيقي.

ويجسد النجم التركي ألب نافروز شخصية بوراز، والنجمة ايشا شخصية حزيران.