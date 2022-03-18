بعد أكثر من عشرين عاما: أيمن زيدان يحقق لشكران مرتجى حلمها بالزواج

يعود الفنان السوري أيمن زيدان للكوميديا من جديد بعمل تلفزيوني كوميدي يحمل اسم (الفرسان الثلاثة) سيعرض في شهر رمضان المقبل، ستشاركه البطولة فيه مواطنته الفنانة شكران مرتجى.

وتقدم شكران مرتجى شخصية زوجة أيمن زيدان (أم عماد) و (أبو عماد)، اللذين تحكمهما علاقة من (النكد والخلافات الدائمة)، بحسب ما أفاد به أيمن زيدان.

وألمح زيدان إلى حالة المناكفة التي ستكون محور المسلسل مع شكران مرتجى، وقال مستدركاً: (أنا أفرح بوجودها لأني أشعر بأنها من الطاقات الكوميدية التي يجب ألا تغيب ويجب أن تحضر دائماً، وأتمنى أن أصل معها إلى مكان ظريف).

من جهتها، كشفت الفنانة شكران أن أيمن زيدان حقق لها حلمين في هذا المسلسل، الذي تعود به للكوميديا بعد سنوات من الغياب، وهو ما جلب لها سعادة بالغة.

وقالت إن حلمها الأول كان بالعودة للمشاركة في عمل كوميدي مع أيمن زيدان، إضافة إلى رغبتها في الزواج منه في العمل، وهي الأمنية التي ظلت تلاحقها منذ مسلسل (جميل وهناء) في تسعينيات القرن الماضي.

وقدمت شكران لمحة عن دورها في المسلسل قائلة إن زوجها تشغله عنها الحياة لتأمين متطلباتها ولقمة العيش، ولديها ولدان وبنت، والمواقف التي ستعترض حياتهما ستنعكس على حياتهما كأي أسرة تعيش في سوريا.

بدوره، قال علي المؤذن، مخرج المسلسل، إن التجربة الكوميدية أكثر صعوبة من غيرها، كاشفاً أن المسلسل يضم 28 ممثلاً محترفاً من بينهم العديد من الوجوه الشابة.



