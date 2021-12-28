بعد أن وصفتها بـ(الشريرة و السودة): فيدرا ترد على الراقصة دينا

أكدت الفنانة فيدرا، أنها لا تهتم بمثل التصريحات التي خرجت من الفنانة دينا، وذلك في أول تصريح لها عقب هجوم الأخرة عليها.

وقالت فيدرا:( تصريحاتها عني أي كلام طبعا؛ عادي، سيبوا الناس تتكلم)، حسب موقع صدى البلد.

وكانت دينا قد هاجمت فيدرا في حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج (واحد من الناس)، وذلك في فقرة عرض الشخصيات وسؤال دينا عن علاقتها بأصحاب تلك الصور، حيث انفعلت حين عُرضت عليها صورة فيدرا طليقة زوجها الفنان الراحل سامح الباجوري، لتعلن كرهها لها، إذ قالت: (فيدرا مبطيقهاش... أنت جايبلي صورتها علشان أقول كده، وهي ست شريرة و سودة ومش لطيفة).

وتابعت: (مفيش حاجة بينا اساسًا أنا معرفهاش بس هي شريرة، هي كانت متجوزة سامح الباجوري وهي عندها 17 سنة وانا اتجوزته بعد ما اطلقت منه بـ10 سنين، وقررت إنها تصاحب حماتي، وتقلبها عليا).

واختتمت دينا : (هي ست شريرة، فأنا بكرهها، ومش مضطرة أجامل).