بعد إصابتها بـ(كورونا): تعرف على مستجدات وضع دلال عبد العزيز الصحي

كشف مصدر مقرب من الفنانة دلال عبدالعزيز، آخر تطورات الحالة الصحية لها بعد إصابتها بفيروس كورونا مؤخرًا.

وقال المصدر إن الفنانة القديرة دلال عبد العزيز حالتها مستقرة في الوقت الحالي متمنيًا شفائها قريبًا، حسب موقع مصراوي.

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على(فيسبوك): (أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر).

وأضاف: (للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما).

و على صعيد متصل، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الممثل المصري سمير غانم بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

الأخبار المتداولة غير صحيحة والفنان ما زال في العناية المركزة بسبب تدهور حالته على آثر الأمراض المُزمنة المُصاب بها ومن بينها مرض الكلى، ونفى الشاعر أيمن بهجت قمر بدوره جميع الأخبار المتعلقة بوفاة النجم الكبير.

يذكر أن سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز نُقلا معاً إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتهما الصحية بسبب فيروس كورونا، وطلبت ابنتيه من إيمي ودنيا سمير غانم من الجمهور الدعاء لوالديها عبر حسابهما في (انستجرام) ضمن تفاعل كبير من الجمهور ومشاهير الوسط الفني.