بعد الزامه بدفع 6 ملايين للطيار: محمد رمضان يرد بشكل مثير للجدل!

في أول رد فعل له عقب إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه تعويض للطيار أشرف أبواليسر بسبب الأضرار التي لحقت به جراء (أزمة صورة الطائرة)؛ نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو له عبر (إنستجرام).

وظهر رمضان، في الفيديو وهو يستجم في حمام السباحة ويرمي الأموال يمينا ويسارًا.

وأوضح المحامي مجدي حلمي، دفاع الطيار أشرف أبواليسر في دعواه إن رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها (مش بتفتش في المطار)، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبواليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

و كان الفنان محمد رمضان نشر صورة له على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبواليسر قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

ووقعت هيئة الطيران المدني، عقوبة على الطيار أشرف أبواليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة لسحب رخصة مساعده لمدة عام.

و على صعيد آخر، انتهى المخرج محمد سلامة من مونتاج ومكساج أول 10 حلقات من مسلسل (موسى) للنجم محمد رمضان، والذى يعرض خلال شهر رمضان المبارك، ليقوم بتسليمها للجهة المنتجة للعمل وهي شركة سينرجي ليكون جاهز للعرض حصرياً على قناة dmc .

ويجسد محمد رمضان شخصية شاب صعيدي يدعى موسى، خلال الأحداث، ويقاوم الاحتلال الإنجليزي، ويحتوي المسلسل على الكثير من المواقف والصراعات، يظهرها في إطار درامي بينما تجسد سمية الخشاب دور حلاوتهم.

مسلسل (موسى)، بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.