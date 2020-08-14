بعد انفجار بيروت: هيفاء و فريق (أسود فاتح) يستأنفون التصوير

استأنف أبطال مسلسل (اسود فاتح) تصوير مشاهد العمل فى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد توقف يومين فقط بعد الانفجار الضخم الذي حدث فى لبنان وتسبب فى تليفات كبيرة فى المنازل والمنشآت وأيضاً إصابات المواطنين هناك، ويواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى للانتهاء من آخر مشاهد العمل قبل انتهاء شهر أغسطس/آب الجاري، حسب موقع اليوم السابع.

وكشف المخرج كريم العدل عن صور شخصيات أبطال المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من أقرب صديقاتها وتبدأ رحلة الصراعات في العمل الذى توقف العمل 4 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا وقرار إغلاق حركة الطيران في مصر ولبنان، وتسبب ذلك فى خروجه من العرض في شهر رمضان الماضي.

مسلسل (أسود فاتح) بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، وفراس سعيد، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.