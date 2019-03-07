دانا جبر

استطاعت الفنانة السورية دانا جبر خلال الفترة الماضية الاستحواذ على انتباه روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما صرّحت وقالت: "جمالي ظلمني" مشيرة في ذلك إلى أن المخرجين في بداية مسيرتها الفنية أعطوها الأدوار التمثيلية بسبب جمالها، ولم ينتبه أحد إلى موهبتها في الفن.

وبعد هذا التصريح، انتشرت صورة قديمة لدانا جبر، قام المتابعين بوضعها مع صورة جديدة لها ودخلوا في مقارنة بين شكلها قبل عمليات التجميل وبعد، لتتسبب الصورة بصدمة لغالبية الناس الذين رأوها بسبب الاختلاف الكبير في الشكل.

الجدير ذكره أن دانا من أسرة فنية كبيرة ومعروفة، فهي حفيدة الفنان محمود جبر، والفنانة هيفاء واصف شقيقة الفنانة منى واصف، وهي أيضًا شقيقة كل من الفنانة ليلى جبر والفنانة مرح جبر.