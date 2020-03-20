بعد تغيبها عن التصوير: حقيقة إصابة شيرين رضا بفيروس كورونا

نفت الفنانة شيرين رضا إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة أن ما تداول من أخبار ليس سوى شائعات، وأنها بخير وبصحة جيدة، قائلاً :(اشاعة يا جماعة انا بخير الحمد لله وربنا يشفي الجميع. وحقيقي ده مش وقت إشاعات وترندات، ده وقت إننا نطمن بعض لحد ما الازمة دي تعدي علي خير ان شاء الله).

وكان تردد في الساعات الماضية، إصابة الفنانة شيرين رضا بفيرس كورونا، حيث نشر أحد المواقع الإخبارية، ما يفيد أن الفنانة أجرت تحاليل أثناء تصوير مسلسل (ليه لأ) وأثبتت اصابتها بالفيروس فيما كشف مصدر من داخل العمل حقيقة ما يتم تداوله موضحاً أن الفنانة شيرين رضا أصيبت بنزلة برد مطلع هذا الأسبوع وحصلت على إجازة من تصوير دورها في مسلسل (ليه لأ)، وتم الاطمئنان عليها من قبل المشاركين في العمل، وأن مسألة اصابتها بفيرس كورورنا أمر كاذب، خاصة وأنها لم يتم وضعها في الحجر الصحي.