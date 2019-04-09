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بالصور: بعد تكريمها في السعودية بـ"ختم الرسول"..سمية الخشاب تؤدي مناسك العمرة

بالصور: بعد تكريمها في السعودية بـ"ختم الرسول"..سمية الخشاب تؤدي مناسك العمرة
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