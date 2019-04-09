سمية الخشاب

انتهزت الفنانة المصرية سمية الخشاب الفرصة أثناء تواجدها في المملكة العربية السعودية، وتوجهت برفقة والدتها لأداء مناسك العمر في الحرم المكي، وذلك بعد الضجة التي حدثت يوم أمس بسبب تكريمها في ملتقى المرأة السعودية وإهدائها "ختم الرسول".

وظهرت الخشاب في إحدى الصور برفقة والدتها، ترتدي الحجاب والعباءة السوداء ومن خلفها الكعبة المشرفة، ووجهت الشكر للسعوديين على حفاوة الاستقبال وقالت: " كل الشكر والتقدير لوزارة الإعلام السعودية لتكريمي ودعوتي كضيفة شرف لملتقى المرأة السعودية الثالث في الرياض وكل الحب والشكر لجمهوري الحبيب في المملكة اللي استقبلوني بالورود والحب والحفاوة".

وكانت سمية الخشاب قد جذبت الأنظار لها في الآونة الأخيرة، وذلك عقب انتشار خبر انفصالها عن الفنان أحمد سعد، بعد زواج دام عامين، وعادت مجددًا يوم أمس واستحوذت على انتباه الجميع بعدما كرمتها جمعية المنتجين والموزعين السعوديين وقدموا لها "ختم الرسول"، ليثير الأمر ضجة كبيرة وغضب عارم في السعودية.