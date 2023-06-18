بعد خسارتها الوزن..وفاء موصللي تكشف آثار عملية القلب المفتوح

ترددت العديد من الشائعات حول خضوع الفنانة السورية وفاء موصللي لعملية تكميم معدة، بعد الخسارة الملحوظة في وزنها، لتخرج نجمة "باب الحارة" سابقًا للرد على ما أشيع حولها ولكشف الحقيقة.

وفاء موصللي تنفي خضوعها لعملية تكميم معدة

أوضحت موصللي أنها خضعت لعملية قلب مفتوح؛ ما سبب لها خسارة في وزنها، وأبدت انزعاجها من التعليقات السلبية التي تعرضت لها في الفترة الماضية، قائلة: "شكراً لاهتمامكم وشو ما كان، بس المشاعر الحلوة بتجيني والمشاعر السيئة للأسف الشديد، ما تطلعت وشفت شو عم كان ينحكي بس أنا قلتلكم هذا الدليل".

وكشفت الفنانة الجزء العلوي من صدرها؛ لتعرض آثار العملية التي خضعت لها، وبدا واضحًا من إحمرار الجرح أن العملية ما أجريت ليست من فترة بعيدة.

ولفتت موصللي أنها لم تحبر أحدهم بشأن عمليتها الجراحية، وتجديدًا ابنتها "نايا"، وقالت: "أخذت على عاتقي ألا أخبر أحداً، وتحديداً ابنتي "نايا"، التي تعمل في مكتب هندسي في دبي الإماراتية، أولاً من أجل حالتها النفسية، وثانياً حتى لا يتأثر عملها".

ولجأت الفنانة إلى الإعلامي السوري مصطفى الآغا وزوجته من أجل أن يدعما ابنتها أثناء عمليتها الجراحية، وطلبت من الجميع عدم نشر صور لها، كي لا تراها ابنتها بشكل لا توَّده ولم تعتد عليه.

وفاء موصللي تروي معاناتها من مشاكل في القلب

وكشف موصللي أنها عانت منذ عدة سنوات من مشاكل في القلب، وخلال تلك الفترة خضعت للعديد من العلاجات التي وصفتها بـ"المكياج المؤقت"، لكنها صدمت حينما سألها الطبيب حول ما إذا أصيب سابقًا بروماتزيم، لتجيبه أنها كانت مصابة به وأزالت اللوزتين، ليكشف لها أنه مصابة بروماتيزم في القلب، حيث يحدث ذلك بعد سن الأربعين.

وبعد هذا الاكتشاف، تطلب منها الأمر إجراء عملية جراحية في صمام القلب، إذ قالت: "قلب خذلني".

