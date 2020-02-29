بعد دخوله المستشفى: تعرف على وضع أحمد فلوكس الصحي

كتب الفنان أحمد فلوكس، منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع (فيسبوك)، طمأن فيه أصدقائه ومتابعيه على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة ودخوله المستشفى مؤخرًا.

وكتب أحمد فلوكس: (بشكر كل اللي سأل عني واللي جالي للمستشفى واللي اتواصل مع اهلي الحمد لله على كل حال .. أنا ضغطي علي مره واحده لقيت نفسي مش قادر اتنفس وأخدوني المستشفى والحمد لله طلع ده من ضغط الشغل و إرهاق شديد من اللي بنشوفه في الدنيا ديه .. ربنا يخليكو ليا ويحميكم جميعا).

يأتي ذلك بعدما، أعلن الفنان أحمد فلوكس، عن مرضه من خلال نشر صورة له يظهر من خلالها واضعا المحاليل في أحد المستشفيات الخاصة؛ وذلك من خلال حسابه الرسمي على (إنستجرام).

علق فلوكس، على الصورة قائلًا: (تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير).