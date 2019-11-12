بعد رقصه عاريا: آيتن عامر تهاجم ابن شقيقتها وفاء عامر

نشر عمر محمد فوزي، ابن الفنانة وفاء عامر، فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام) وهو يرقص في الشارع عاريًا برفقة أصدقائه.

وأثار الفيديو غضب الجمهور بسبب هذا التصرف غير اللائق، وهاجمت آيتن عامر (عمر)، معلقة : (هي الناس عاملة لايك على إيه)، ليرد الجمهور عليها : (خليكي فرفوشة يا خالتو)، حسب موقع صدى البلد

وبعد تعرضه لكم الهجوم الكبير على هذا المقطع نشر بعدها صورة على صفحته الشخصية على موقع (انستجرام) ليرد فيها على منتقديه قائلا: (من أهم صفات الأسود أنها لا تهتم برأي الحمير فيها .. مقصودة)، لتعلق أيتن عامر قائلة: (عشان كدا محدش بيهتم برأيك يا حبيبي).