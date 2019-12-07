بعد زوجته هنا: أحمد فهمي يخضع لعملية جراحية و يطمئن جمهوره

طمأن النجم أحمد فهمي جمهوره، بعد خضوعه لعملية جراحية في المريء، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد معاناته من الآلام في هذه المنطقة قبل أكثر من عام وقام بعلاجها أكثر من مرة.

وقال فهمي أن إصابته بارتجاع المريء ليست أمر جديد وأنه عالجه أكثر من مرة طوال الفترة الماضية، الا أنه شعر بالآلام تداهمه من جديد مشيرا إلى أنه أجرى بعض الأشعة وتطلب الأمر اجراء عملية جراحية للقضاء على هذه الآلام وأنه يقضي حاليا فترة استشفاء في منزله بعد العملية، حسب موقع اليوم السابع.

من جهة أخرى، قارب فهمي على الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم (العارف) مع أحمد عز وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء ويشارك في بطولته محمود حميدة وكارمن بصيبص وركين سعد وأحمد خالد صالح وحازم ايهاب، ويجسد فيه شخصي بعيدا تماما عن الكوميديا المعتاد عليها.