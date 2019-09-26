بعد ظهورهما معا في عيد ميلاده: هل تزوج كفوري من جيسيكا عازار؟

قالت جيسيكا عازار الإعلامية اللبنانية، في لقاء إعلامي في لبنان، إنها ليست مرتبطة في الوقت الحالي، نافية كل الشائعات التي انطلقت حول علاقتها العاطفية مع الفنان اللبناني وائل كفوري وزواجهما سرًا، بعدما ضُجت السوشيال ميديا بهذه الشائعات من قبل.

وأكدت جيسيكا عازار، أن علاقتها بوائل كفوري، مجرد علاقة صداقة قوية ليست أكثر، مشيرة إلى أن كل الشائعات التي لاحقتها في السابق لا تمت للواقع بصلة، حسب موقع صدى البلد.

وكانت عازار قد ظهرت أكثر من مرة برفقة وائل كفوري في مناسبات عدة، آخرها حفلة عيد ميلاده.وحسمت عازار حقيقة ارتباطها بكفوري، أو وجود علاقة عاطفية بينهما، مشيرةً إلى أن الأخير من حقه أن يفرح في عيد ميلاده علنًا.

واعتبرت عازار أن حياتها الخاصة ملكاً لها، وأضافت: (حين أقرر أن اتزوج سأعلن ذلك ولن أفعلها في السّر، اذا تزوجت من وائل لن أخفي ذلك، لكني لم أتزوّج منه).