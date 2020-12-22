بعد غياب 11 عامًا..الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور

بعد غياب طويل عن الشاشة لمدة تزيد عن 11 عامًا، أطلت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، وفاجأت الجميع بشكلها المختلف الذي تعود عليه الجمهور سابقًا، لتبدأ التكهنات لدى البعض بأنها خضعت لعمليات تجميل.

وفي هذا الصدد، أكدت العسكري أنها لم تجري أي عملية تجميل خلال الفترة الماضية، وأشارت إلى أن البعض من الممكن أنه رأى اختلافًا في ملامحها بسبب حاجبيها، وأوضحت في النهاية أن الزمن كفيل بتغيير شكل أي شخص فالإنسان لا يبقى بنفس الملامح طوال حياته.

وعلى الرغم من التوضيح من جانب الفنانة البحرينية في خصوص عمليات التجميل إلّا أن البعض ظل غير مقتنعًا وكتبت إحداهن قائلة: "تقولك مش عاملة تجميل وهي مركبة راس جديد".

الجدير بالذكر أن الفنانة زينب العسكري نفت في وقت سابق نية عودتها للتمثيل، مؤكدة أنها لن تتراجع عن الاعتزال، ولكن من الممكن أن تعود للفن من باب الكتابة والإنتاج فقط، لأنها في الوقت الحالي تصب كامل اهتمامها على أسرتها وحياتها العائلية.

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