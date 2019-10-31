بعد غياب 16سنة: شيرين عبد الوهاب تقدم عملا سينمائيا استعراضيا

تعاقدت النجمة شيرين عبد الوهاب مع وليد منصور لتقديم عمل سينمائى، بعد غياب 16 سنة، كأول بطولة مطلقة لها في مجال السينما.

ويصنف فيلم شيرين عبد الوهاب الجديد كأول عمل سينمائي رومانسي غنائي تشويقي بالمعني الحقيقي للفيلم الاستعراضي الموسيقي وجاري التعاقد مع مخرج كبير، حسب موقع اليوم السابع.

وعقب الاستقرار علي مخرج العمل سيتم عمل تجارب آداء لعدد من نجوم الفن بمصر والعالم العربي لإختيار الأبطال المشاركين مع النجمة شيرين شيرين عبد الوهاب لبدء تصوير المشاهد الأولى مع بداية عام ٢٠٢٠ .

جدير بالذكر أن فيلم شيرين عبد الوهاب الجديد يعد ثاني تجاربها السينمائية حيث شاركت في بطولة (ميدو مشاكل) في بداية مشوارها الفني منذ 16 عاما مع النجم أحمد حلمي ورامز جلال ونشوى مصطفى