بعد نجاح حفلها في السعودية..أصالة تتعرض لوعكة صحية تُلزمها الفراش

أصالة نصري

تعرضت الفنانة السورية أصالة لوعكة صحية صعبة جعلتها تلزم فراشها طوال الليل بحسب ما قالت، وذكرت أيضًا أنها بمجرد أن ارتفعت حرارتها بشكل كبير، عادت بها الذاكرة لأيام الطفولة عندما حدثت مشكلة في ساقيها بسبب الحرارة العالية والأعراض الخطيرة المرافقة لها.

ونشرت النجمة أصالة أخبار وضعها الصحي عبر حسابها على موقع إنستغرام وعلقت: " الحمد لله اليوم حاسّه إنّي ولدت من جديد ، مبارح كان أصعب يوم بحياتي تقريباً ، كانت حرارتي طول اليوم والليلة الّلي قبلها عاليه زيادة ، وأنا مابخاف من شي غير من الحرارة ، لأنها سبق وكانت سبب محنتي ، الله يحفظ عيلتي الّلي ماتركوني لحظه وأنا بهالحاله وأمّي الغاليه الحنونه الحبيبه الّلي اهتمّت فيّي وكأنّي طفله ، وكانت عم تعطيني الدوا متل ماأنا بعطي الدوا لآدم وعلي الله يحفظهم الحمد لله عالصحّه وألف الحمد لله راحت الحرارة من غير أضرار ، واليوم رح سجّل مشاركه بمناسبة إفتتاح الأولمبياد الخّاصّه لأصحاب الهمم للألعاب العالميّه أبو ظبي 2019 ، وأتمنّى أن أنّ أرتقي بصوتي وأدائي لما يتناسب مع هذا الحدث العظيم".

وعلى صعيد آخر، كانت أصالة قد أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا في السعودية وتحديدًا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، بحضور حشد كبير من محبيها ومتابعيها هناك، وقدمت على المسرح مجموعة من أغاينها القديمة والحديثة، بالإضافة إلى بعض الأغاني الدويتو مع الفنان عبادي الجوهر.