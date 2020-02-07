بعد نقلها للمستشفى: بشرى تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

نشرت أحد المواقع اللبنانية خبرا عن حقيقة إصابة الفنانة بشرى بفيروس كورونا، على خلفية دخولها في حالة إعياء خلال الساعات الماضية نقلت إثرها الى المستشفى.

وقال الموقع إن شقيقة بشرى نفت هذا الحديث، مؤكدة أن مشكلة خاصة بضيق التنفس كانت وراء إجرائها لبعض الفحوصات الطبية.

و نشرت الفنانة بشرى صورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور (إنستجرام). وظهرت في الصورة وهي داخل أحد المستشفيات معلقه محلولا بيدها، وعلقت قائلة: (شكرًا لكل الأصدقاء والزملاء والجمهور اللي غمرني باهتمامه والسؤال على صحتي، أنا الحمد لله بخير)، حسب موقع صدى البلد.

وتابعت قائلة: (تركت المستشفى أمس بعد قضاء 3 أيام نظرًا لأنى مريضة حساسية موسمية لم تعالج بشكل صحيح أدت إلى حساسية ربوية حادة وصعوبة تنفس وكل الشكر لطبيبي المعالج د. عماد عوض الذى تدارك الأمر فى الوقت المناسب وعالجني لأنه يعلم طبيعة الحالة منذ 3 سنوات، أرجو عدم نشر شائعات ليس منها أي فائدة سوى إحداث بلبلة لا داعي لها.. أنا حاليا في المنزل أتلقى باقي العلاج ومطلوب الراحة طبقا لتعليمات الطبيب.. شكرًا).