بعد نقلهما للعناية المركزة: تعرف على الوضع الصحي لدلال عبد العزيز و سمير غانم

كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان سمير غانم أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز مستقرة إلى حد ما، وهي متواجدة بمستشفى العزل وتتلقى بروتوكول العلاج اللازم لحالتها، وتم وضعها على جهاز الأكسجين، حيث تعاني من ضيق في التنفس.

ونفى مصدر مقرب من أسرة سمير غانم إصابة الفنان الكبير سمير غانم بفيروس كورونا، وأن كل الشائعات المتداولة الخاصة بإصابته بكوفيد 19 غير صحيحة تماما، والفنانة دلال عبد العزيز هي فقط المصابة بكورونا وموجود داخل مستشفى عزل، حسب موقع اليوم السابع.

وقال المصدر إن سمير غانم تعرض لوعكة صحية، حيث يعاني من خلل في وظائف الكلى، ودخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى عادية وليس مستشفى عزل كما يقال، وبدأت حالته الصحية تتحسن، ومن المقرر أن ينزل إلى غرفة بعد يومين.

وانتشرت شائعات بإصابة سمير غانم بفيروس كورونا ودخل على إثرها إلى أحد مستشفيات العزل مساء أمس الخميس، وهى الشائعة التى نفاها المصدر .

الفنانة دلال عبد العزيز دخلت أحد مستشفيات العزل منذ 4 أيام بعد إصابتها بضيق فى التنفس نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، ليتم وضعها على جهاز الأكسجين وأخذ بروتوكول العلاج اللازم، بعد إيجابية المسحة الثانية لها، وترافقها ابنتها دنيا سمير غانم بعد تعافيها من الفيروس وسلبية المسحة.

هذا و أصيب منذ أسبوعين كل من دنيا سمير غانم ودلال عبد العزيز ومخرج مسلسل (عالم موازي) هشام جمال وعدد من فريق عمل المسلسل، أصيبوا بفيروس كورونا، أثناء تصوير مسلسل (عالم موازي).

مسلسل (عالم موازي) إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وهشام جمال، ويشارك فى بطولته بجانب دنيا سمير غانم كل من عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف.