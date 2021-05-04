بعد نقله للعناية المركزة: هذا هو وضع سمير غانم الصحي...

شهدت حالة الفنان سمير غانم تحسنا ملحوظا بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا نقل على إثرها للمستشفى.

وكشف مصدر مقرب من الفنان سمير غانم أن حالته أصبحت مستقرة للغاية كما انه تخطى مرحلة الخطر وفقا لما ورد في موقع صحيفة الوطن.

يذكر أن مصدر طبي صرح أن الفنان سمير غانم تم وضعه عقب وصوله للمستشفى على أجهزة التنفس وذلك خوفا على صحته وخوفا من تطور حالته نظرا لكبر سنه، ويعاني الفنان سمير غانم من مشكلات صحية في الكلى حيث تم نقله لأحد المستفيات بالمهندسين لتلقي العلاج هناك.

وانتشرت أخبار حول إصابة الفنان سمير غانم بفيروس (كورونا)، إلا أنه يعاني من خلل في وظائف الكلى، ودخل على إثرها العناية المركز في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.



وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز وابنتها دنيا سمير غانم قد أصيبتا خلال الأسبوعين الماضيين، بفيروس كورونا، خلال تصويرهما مسلسل (عالم موازي)، الذي كان من المفترض عرضه يوم 16 رمضان الجاري باعتباره من الأعمال الدرامية ذات الـ 15 حلقة، ولكن توقف التصوير بعد إصابة دنيا ودلال بالفيروس ومخرج المسلسل هشام جمال وبعض فريق العمل ليخرج من المنافسة في موسم رمضان 2021.