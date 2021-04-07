بعد وقف عرض (الملك): دينا الشربيني تهاجم السوشيال ميديا بشدة

دافعت الفنانة دينا الشربيني عن مسلسل (الملك)، وذلك بعد قرار وقف تصوير العمل ومنعه من العرض من قبل الشركة المنتجة لحين مراجعة أحداثه تاريخيا.

وقالت دينا الشربيني عبر حسابها الشخصي على (فيسبوك): (إحنا بنعمل فن عشان نحكي حواديت عشان نسعد الناس ونسليهم ونخليهم يفكروا.. متحكمش على الجواب من عنوانه، من حقك تقرأ الجواب كله وساعتها تحكم).



وتابعت: (ولو السوشيال ميديا تحولت لمحكمة فنية من حقها تمنع عرض أو توقف عمل منعرفش بكرة هتحكم بإيه وممكن تظلم مين، من حقنا نحلم من حقنا نتخيل من حقنا نغلط من حقك تشوفنا حتى لو هتنتقدنا، ومن حقك برضه ما تتفرجش بس مطلب المنع خسارة وقطع عيش وظلم، وأي فنان بينافس بشرف وأخلاق سيدعم زميله، وإحنا بندعم زمايلنا الشرفاء.

#نتفرج_بعدها_نحكم)، حسب موقع صدى البلد.

و كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت وقف مسلسل (الملك )، الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021، وذلك بعد جدل كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الفنية في مصر بسبب الهيئة الشكلية وملابس أبطال المسلسل.

و أبرز الانتقادات التي تعرض لها مسلسل الملك هى لحية الأبطال، حيث أكد البعض أنه فى ذلك التوقيت لم يكن الرجال يطلقون لحيتهم، فيما وصف الممثل تامر فرج ما حدث بالتدليس، كون أن الملوك فى تلك الفترة كانوا يعتبرون اللحية أمرا غير مستحب، وقد ظهر معظم أبطال العمل بلحية مثل الفنان عمرو يوسف وماجد المصري وشريف سلامة.

وقررت الشركة، وفق بيان رسمي صادر عنها، تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان القادم.

مسلسل (الملك) من بطولة عمرو يوسف وماجد المصري وصبا مبارك وريم مصطفى ومحمد لطفي ومحمد علاء ومها نصار وباسل الزارو وأمير صلاح الدين وياسين السقا ومعتز هشام وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة (سينرجي).

ومسلسل (الملك) مأخوذ عن رواية (كفاح طيبة) حول قصة الملك أحمس وطرده للهكسوس، للأديب نجيب محفوظ.