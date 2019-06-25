بلقيس تربح قضية ضد مي العيدان والأخيرة تعلّق: " شنو يعني أخسر قضيه أنا مازعلت"

بعدما انتشر الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قررت الإعلامية الكويتية مي العيدان أن تتحدث عن تفاصيل القضية التي خسرتها مع الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، وفي نفس الوقت حاولت من خلال حديثها عن الموضوع تصويره وكأنه أمر اعتيادي بالنسبة لها ولم يشكل أي فارق في حياتها.

وفي التفاصيل، شاركت مي العيدان صورة من الوثيقة القضائية التي تظهر خسارتها وتغريمها بمبلغ مالي، وعلقت قائلة: " أحب أشكر بلقيس فتحي ان أخيرًا نشرت خبر الحكم اللي ناطرته من سنه تنشره مادري على شنو كانت ناطره وشكرًا على الاكسبلور اللي انتشرت فيه صوري خاصة وأني بإجازه بسبب أنفي أنا لو دافعه فلوس على الاكسبلور كان طلع أكثر من 3 آلاف".

وأضافت: "لازم نكون دقيقين أكثر بلقيس ان حكم 3 آلاف موقوف الدفع وهذا مكتوب بالحكم القاضي أوقف غرامة الدوله الـ 3 آلاف والتعهد مكتوب حسن سير وسلوك مو تعهد خاص فيك لازم نكون دقيقين أكثر".

وتابعت: "ثالثا حبي أنا هذا الشهر ربحانه 5 قضايا على أشخاص ومدفعتهم الآلاف شنو يعني أخسر قضيه اشلون أنا مازعلت لما القضاء أنصفني بـ 5 قضايا ربح على أشخاص مافيش مشاكل بس بليز بلقيس لا تتاخرين مرة ثانية بنشر مجريات القضية لأن حلات كل شي بوقته اذا صار بعد وقته يصير ماصخ أوكي بيبي".

يشار إلى أن الفنانة بلقيس فتحي لم تكن هذه القضية الوحيدة التي رفعتها بسبب الإساءة لها والحديث عنها بطريقة غير لائقة على مواقع التواصل، بل كانت أيضًا قد رفعت قضية على الإعلامية الكويتية الأخرى فجر السعيد وفي انتظار حكم المحكمة النهائي.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: