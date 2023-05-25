بلقيس فتحي تتصدر الترند بجديدها (عرفتوه)

البوابة-طرحت الفنانة بلقيس فتحي أحدث أغنياتها (عرفتوه) و ذلك بالتعاون مع الشاعر مشاري إبراهيم والملحن عبد العزيز الويس، وتوزيع موسيقي علي المتروك، وإخراج دان حداد.

الأغنية التي تصدرت (تريند) عدد من الدول العربية، منهم الإمارات والسعودية واليمن والكويت والمغرب، تعتبر تكملة لأغنية (انتهى) التي تصدرت منذ عام وحققت نِسب مشاهدة تخطت الـ 34 مليون مشاهدة على موقع (يوتيوب) وحصلت على جوائز عالمية عدّة، منها أفضل أغنية عالميه في حفل "توزيع جوائز هوليوود للموسيقى.

وتدور أغنية (غرفتوه) حول تساؤل طرحته بلقيس من خلال الأغنية ماذا لو عاد معتذرا؛ حيث إن الكليب يدور بعد أن انتهت العلاقة مع حبيبها في أغنية (انتهى)، لتذكره بكل ما فعله بها من قبل.



