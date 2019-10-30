(بلوك) من راغب علامة لعمرو واكد و هذه هو السبب...

قال الفنان المصري عمرو واكد ان الفنان اللبناني راغب علامة قام بحظره على موقع (تويتر).

ونشر عمرو واكد تغريدة قال فيها: (راغب علامة عمل لي بلوك يا مينز!.. مش عارف ايه السبب… جايز الكاوتشة؟).

واعاد عمرو واكد نشر تغريدة سابقة له قال انها سبب حظره من راغب علامة جاء فيها: (لا احترم اي شخص يدعي انه ينادي بالحرية ويناضل ضد الفساد وييجي عندنا يدعم السيسي عشان مصلحته. ده كاوتشة)، حسب موقع دنيا الوطن.

وكان راغب علامة قد تعرض لهجوم من قبل بعض المصريين المعارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بسبب تناقض موقفه بين الحراك الشعبي في لبنان ومصر.

يذكر ان راغب علامة كان قد ظهر في فيديو قبيل الدعوة لمظاهرات في مصر منذ اسابيع قال فيه: (أنا راغب علامة أنا مواطن لبناني، عربي، لكن أعتبر مصر بلدي، أنا أدعم مصر رئيساً حكومة وشعبا وربنا حاميها بإذن الله).



