بمناسبة (الفالانتاين): حسام حبيب يتغزل بشيرين عبد الوهاب

غازل الملحن حسام حبيب، زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب ، معبرا عن حبه قبل (عيد الحب ) الذي يوافق اليوم الجمعة 14 فبراير/شباط.

حسام حبيب، نشر عبر حسابه على (ستوري) على (انستجرام،) قائلاً :(أخدت تليفونك عشان أقولك كل سنة وأنت عيلتي يا أحن قلب عليا، ربنا ما يحرمنيش من صوت دقات قلبك .. بحبك يا شيرين)

من جهة أخرى، تتعاون شيرين عبد الوهاب مع الفنانة نادين نسيب نجيم مجددا وتعود هذا العام لغناء تتر مسلسل (عشرين عشرين) بطولة نادين نجيم بعد أن غنت العام الماضي (يا بتفكر يا بتحس) تتر مسلسل (خمسة ونص).

ومسلسل (عشرين عشرين) بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي وعدد من نجوم الدراما اللبنانية، ومن كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، و المقررعرضه في موسم رمضان المقبل.