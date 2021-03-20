بمناسبة عيد الأم: نانسي عجرم تطرح كليب (أمي) بمشاركة والدتها

طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أحدث أغنياتها التي تحمل اسم (أمي)، وذلك احتفالا بعيد الأم والتي أهدتها لوالدتها ولجميع الأمهات في الوطن العربى، وتظهر والدة النجمة اللبنانية معها فى الكليب، والأغنية من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.

وتخطت الأغنية خلال ٢٤ ساعة فقط حاجز النصف مليون مشاهدة لتصبح في المركز التاسع في قائمة للتريندات على (يوتيوب) .

وظهرت والده نانسي في الكليب ، الذي حمل توقيع المخرج سمير سرياني والذي نجح مرة ثانية مع نانسي بفكرة بسيطة تمس كل إنسان وذلك بعدما ظهرت مجموعة من الأمهات وهن يسترجعن أجمل اللحظات والذكريات مع أولادهن.

وفى سياق متصل، تواصل نانسي عجرم التحضير لألبومها الجديد الذى يضم 10 أغنيات، حيث انتهت من تسجيل معظم أغاني الألبوم وتعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على الأخيرة التي قررت بشكل نهائي طرحها في الألبوم وكذلك موعد اطلاقه في الأسواق وعلى منصات الأغاني.