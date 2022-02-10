بناء على طلب متابعيها: ظهور نادر لدنيا سمير غانم و ابنتها

نشرت النجمة دنيا سمير غانم صورة حديثة لها بصحبته ابنتها الوحيدة كايلا، في ظهور نادر للطفلة مع والدتها.

وجاءت صورة دنيا وكايلا بناء على طلب جمهور النجمة الشهيرة عبر حسابها بتطبيق (إنستغرام)، وظهر الاثنتين وهما ترتديان جاكيت مطبوع عليه صورة (فطوطة) الشخصية الشهيرة التي قدمها الراحل من قبل.ومكتوب عليه جملة (أنستونا).

كايلا من مواليد مارس/آذار 2014، وهي الابنة الوحيدة لدنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، ولم ينشر لها أي صورة توضح ملامح وجهها للآن.

و فنيا، قرر صناع مسلسل (عالم موازي) لدنيا سمير غانم، عرضه في موسم رمضان القادم 2022 بعد قرار تأجيله السابق.

والمسلسل من بطولة دنيا سمير غانم، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، شيماء سيف، أوتاكا، إسلام إبراهيم من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج وإنتاج هشام جمال.