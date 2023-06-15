بهاء سلطان يطرح أحدث أغانيه (كدابة)

البوابة-طرح الفنان بهاء سلطان أغنية جديدة تحمل اسم (كدابة) ضمن ألبوم (سيجارة)، والذي يعتبر أحدث تعاون يجمعه بالمنتج نصر محروس.

أغنية (كدابة ) لبهاء سلطان من كلمات نصر محروس، و ألحان حسين محمود، وتوزيع موسيقي أمير محروس، و التسجيل والميكس والماستر بأستوديو إم ساوند.

وتضمنت كلمات أغنية (كدابة) : (كفينا من شرها واحمينا من غدرها.. فاكرينها ملك إيدينا عمّالة تلعب بينا.. تاخدنا وتودينا وغرقنا آه في بحرها.. كدابة كدابة كدابة وقلابة ودايمًا لما بتيجي بتيجي على غلابة.. الحب فيها بتمن والقلب وجعه الزمن وناس بتظلم ناس وتيجي على ناس أوي بقلبها).



