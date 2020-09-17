بهاء سلطان يعلن فسخ عقده مع نصر محروس..والألبوم الجديد مطلب جماهيري!

زف الفنان المصري بهاء سلطان خبرًا سارًا للجمهور العربي والمصري تحديدًا خاصة بعد أن كشف عبر حسابه على فيسبوك أن الأزمة التي بينه وبين المنتج نصر محروس انتهت وتم فسخ العقد بعد خلاف استمر لسنوات عديدة وصلت لـ8 سنوات.

ونشر بهاء سلطان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة آية قرآنية تقول: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم"، معلقا بقوله: "الحمدالله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك نصر محروس".

ولاقى الخبر فرحة عارمة من محبي بهاء سلطان، حيث بدأ الجميع يطالبه بأن يصدر ألبوم كل يوم كنوع من المبالغة تعبيرًا عن حبهم لصوته وفنه والذي كان الجميع متعطش له لسنوات طويلة.

من ناحية أخرى، أعلن المخرج والمنتج الفني المصري نصر محروس أن الأزمة بين شركته "فري ميوزك" والمطرب بهاء سلطان لم تنته حتى الآن، حيث نفى في تصريحات صحفية ما قيل عن فسخ التعاقد بين الشركة وبين بهاء سلطان.

يشار إلى أن آخر ألبوم لبهاء سلطان في عام 2014 بعنوان "بدعي يارب"، وبعد ذلك ابتعد عن الساحة الفنية بسبب خلافه مع نصر محروس وعدم التقائهم سويًا في بعض بنود التعاقد، مما أدى إلى تفاقهم الأمور ووصولها إلى المحاكم حتى انتهت اليوم بفسخ العقد بين الطرفين.

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