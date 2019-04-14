بوراك أوزجفيت وفهرية أفجان يستقبلان طفلهما الأول

رزق الممثل التركي بوراك أوزجفيت وزوجته الممثلة فهرية أفجان بمولودههما الأول، وأطلقا عليه اسم "كاران، وكانت الولادة قد تمت بصورة مثالية وجاء الطفل بصحة جيدة فجر السبت الـ13 من أبريل بوزن 3 كيلوو670 غرام،وطول 52 سم في المستشفى الأمريكي.

وبحسب موقع "haberler" التركيّ، عاش النجم بوراك لحظات مؤثّرة، فلم يتركْ زوجته بمفردها، أثناء الولادة، ودخل معها إلى العمليات، حيث كان من المفترض حسب اعتقاد الأطباء أن تحدث الولادة يوم 20 إبريل- نيسان الجاري،لكنها حدثت قبل موعدها المحدد بأسبوع واحد.

وبدأت قصّة حب بوراك وفهرية منذ تعاونهما في تصوير مسلسل "طائر الحب"، وانتقلت قصّة حبّهما من عالم التمثيل إلى عالم الواقع.

وكان بوراك وفهرية إستعدا لمجيء طفلهما بحماسة كبيرة حيث فتح بوراك حساباً بنكياً لابنه بقيمة مليون ليرة تركية، أمّا فهرية فجهزت له غرفة بلغت قيمتها 100 ألف ليرة تركية، بالإضافة إلى أنهما فتحا له حساباً خاصاً بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"،وحقق رقماً قياسياً بعدد متابعيه البالغين 100 ألف متابع في وقت قصير جداً،وبلغ لغاية 13 إبريل حوالي 112 ألف متابع.