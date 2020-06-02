بيرين سات تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. زتوجه رسالة مؤثرة له!

احتفلت النجمة التركية بيرين سات بعيد ميلاد زوجها، بصورة نشرتها عبر انستغرام اعتبرها البعض صورة مستفزة، وارفقتها بتعليق يتحدث عن حياتها مع زوجها.

وفي التفاصيل، احتفل في اليومين الماضيين زوج بيرين النجم التركي كينان دوغلو بعيد ميلاده الـ 46، فنشرت صورة لهما على حسابها على انستغرام وبدت فيها الممثلة وهي تظهر لسانها بشكل اعتبره البعض مستفز. وارفقت الصورة بتعليق: "كم طرنا، نهضنا، اجتمعنا، ضحكنا حتى على أنفسنا، جلسنا وبكينا، أصحنا أصناماً، أصبحنا خونة، ولكن لم ننقطع، أصبحنا عشاق، أصبحنا أصدقاء، أصبحنا شركاء".

وأضافت: "عشنا أياماً صعبة على الطريق، كناً سنداً لبعضنا البعض، مررنا بمراحل علاقتنا كاملة، وعندما قلنا أن الأمر أنتهى، عدنا إلى الموسيقى، اعجبت بك مرة أخرى خلال أيام الحجر، دع كل فكرة تضيفها إلى كل أغنية، كل نوتة تلعبها، منسجمة كانسجامنا الأبدي، كزواجنا الذي لا يمكن إدارته".



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أوضح التعليق الذي أرفقته مع الصورة ما مررت به في حياتها الشخصية مع زوجها والمشاكل التي مرت بها خاصة تلك التي عاشتها في الفترة الأخيرة.

يذكر أن الثنائي ارتبطا بقصة حب في بداية عام 2012، وتمت خطوبتهما في يوم 23 فبراير عام 2014، وتزوجا في نفس عام بتاريخ 29 يوليو في حفل زفاف أسطوري أقيم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جهة آخرى، عُرض مسلسل "عطايا" وهو آخر أعمال الجميلة التركية بيرين سات على شبكة نتفليكس، وقد أثارت الجدل بسبب مشاهدها الجريء في المسلسل.