بينهم أميتاب باتشان وسونام كابور.. إليك نجوم بوليوود اختاروا أن يكونوا نباتيين

كما هو متوقع، يهتم جميع المشاهير بمظهرهم وخاصة صحتهم، ويعتمد كل منهم أسلوب حياة خاصة بهم، وعلى الرغم من توفر العديد من الأطباق اللذيذة والتي لا تُقاوم، اختار الكثير من المشاهير اتباع النظام النباتي، لأنه صحي ويرتبط بحقوق الحيوان أيضًا بالنسبة لهم.

ومن خلال مجلة "فيمينا"، نقدم لك مجموعة من مشاهير بوليوود والذين اختاروا اعتماد النظام النباتي:

سونام كابور

بعدما علمت بإصابتها بحساسية من اللاكتوز، اختارت سونام كابور اعتماد النظام النباتي وتخلت عن تناول اللحوم، خاصة أنها تدعم حقوق الحيوان، كما أن ماركتها التي شاركت في تأسيسها مع شقيقتها "ريا كابور"، لا تستخدم أي من جلود أو فرو الحيوانات.

أنوشكا شارما

أصبحت "أنوشكا" نباتية بفضل كلبها "دود"، والذي لا يحب اللحوم أو حتى رائحتها، مما ألهمها لتصبح نباتية.

عامر خان

أصبح الممثل "عامر خان" نباتيًا بفضل زوجته "كيران راو"، وذلك بعدما عرضت عليه فيديو يوضح الأثار الصحية السلبية للحوم ومنتجات الألبان وأضرارها على البيئة أيضًا.

عليا بهات

تُعرف "عليا" بحبها الكبير للحيوانات وخاصة القطط، ومع ذلك، لم تصبح "عليا" نباتية إلا حديثًا، كما أنها تشارك في مبادرات مؤسسة CoExist لحقوق الحيوان، والتي تعمل على حماية الحيوانات الضالة في الهند وتوفير مأوى لهم.

سوناكشي سينها

ينبع اختيار "سوناكشي" إلى النظام النباتي، من دعمها الدائم لحقوق الحيوانات وحمايتهم، وسعيها الدائم إلى أن يصبح هذا العام مكانًا أفضل للحيوانات.

أميتاب باتشان

منذ عام 2000، وتخلى نجم بوليوود البارز عن اللحوم وكل ما هو ليس نباتيًا، ويبدو أن هذا هو سر لياقته وطاقته.

جاكلين فرنانديز

لطالما كانت "جاكلين" داعمة لحقوق الحيوانات، ويُذكر أنها أصبحت نباتية منذ عام 2013، وكان لها دورًا بارزًا في منع العربات التي تجرها الخيول في مومباي، وقد قالت سابقًا في إحدى اللقاءات: "اعتماد النظام النباتي هو أفضل ما يمكنك فعله للمساعدة في وقف معاناة الحيوانات وحماية البيئة وصحتك".

كانجانا رانوت

تعتمد "كانجانا" النظام النباتي منذ عام 2015، كما أنها تخلت عن مختلف منتجات الألبان أيضًا بالإضافة إلى اللحوم، وذلك لأسباب صحية.

شاهد كابور

كان كتاب "لايف إز فير" Life Is Fair للكاتب " بريان هاينز"، هو السبب وراء اعتماد "شاهد" النظام النباتي، حيث تحدث الكتاب عما يؤديه قتل الحيوانات وتناول لحمها من آثار حية سلبية.

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