بيونسيه تركيا تحذر متابعيها من الاحتيال باسمها

تعرضت النجمة التركية هاديسا، الشهيرة ببيونسيه تركيا، لاستغلال اسمها من قبل إحدى شبكات الاحتيال للترويج لدواء تخسيس.

وبحسب موقع gerçek gündem ، حذرت النجمة، المشغولة هذة الفترة بتصوير كليبها الجديد متابعيها على الإنستجرام من الأشخاص الذين استغلوا اسمها فى الترويج لدواء تخسيس، وطلبت منهم عدم تصديق مثل هذه الأشياء . وأعلنت المغنية المحبوبة عن بدء الإجراءات القانونية ضد هذا الحساب المزيف.

يذكر أن هاديسا ولدت فى 22 أكتوبر 1985 ، وتلقب ب 'بيونسيه تركيا' وتعد من ألمع نجمات غناء البوب التركى ، وأسهمت بوضع أسس للأغنية الحديثة مع العديد من الفنانين الأتراك، وهى واحدة من المطربات اللواتى استطعن اجتذاب جمهورا عالمياً، من بينهم الجمهور العربى . قدمت هاديسا خلال مشوارها الفني العديد من الألبومات الغنائية أهمها: البطل – يوم صيفى – نحن مختلفون – الأميرة – هذه الأيام - ولد مجنون . كما حازت على العديد من الجوائز الغنائية .

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