تارا عماد تواجه التنمر بعد نشرها صورة بدون مكياج أو فلتر!

نشرت الممثلة المصرية الشابة تارا عماد​ مجموعة صور لها على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي تمضي إجازة في أحد المنتجعات في مصر برفقة صديقاتها.

و تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي إحدى تلك الصورظهرت فيها الفنانة من دون مكياج أو فيلتر، مما أثار دهشة المتابعين و عرض الفنانة للسخرية و التنمر حيث علق أحد المتابعين:(راحت تارا وبقى عماد).

يذكر أن أخر أعمال تارا مسلسل (ستات بيت المعادي)، و العمل من بطولة كندة علوش، إنجي المقدم، ميرهان حسين، إنجي كيوان، انتصار، نهال كمال المهدي، أميرة العايدي، شريف حافظ، أحمد وفيق، صبري فواز، يوسف عمر، وإخراج محمد سلامة.

تسير الأحداث في المسلسل ضمن جوٍّ اجتماعي من الكوميديا السوداء، يرصد تشابه ردّات فعل الزوجات على قضية الخيانة على الرغم من تغيّر أنماط الحياة وظروفها وأدواتها في كل وقتٍ من الأوقات.