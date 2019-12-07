تامر حسني يحصد جائزة (جينيس ريكورد) كأفضل فنان مؤثر بالعالم

نشر النجم تامر حسني ، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على موقع (انستجرام،) يرصد لحظة تسلمه الجائزة المقدمة من موسوعة (جينيس ريكورد) للأرقام القياسية، كأكثر فنان مؤثر.

وعلق تامر حسني على الفيديو، قائلًا: (كسرنا الرقم العالمي القديم بأكثر من ضعفين الحمدلله. تامرحسني يدخل موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان مؤثر و ملهم في العالم).

من جهة أخرى، ينطلق فيلم ا(لفلوس) مع أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري بعرض خاص في إحدى دور العرض بمدينة 6 أكتوبر.

الفيلم من بطولة تامر حسني وخالد الصاوي وزينة وعائشة بن أحمد ومحمد سلّام على هيئة رسوم متحركة، وتحيط بهم نيران وأموال متطايرة وأبراج فاخرة بالقاهرة ومدن أخرى حول العالم، وهو ما يعد المشاهدين بلعبة مثيرة.