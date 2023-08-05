تامر هجرس يحتفل بخطوبة ابنته: شاهد جمال إطلالتها

البوابة-احتفل الفنان تامر هجرس بخطوبة ابنته الكبرى تمارا في حفل عائلي اقتصر على الأهل و المقربين.و نشر تامر هجرس عبر حسابه على موقع (إنستغرام) صورًا من الحفل، ظهر فيها مع مع ابنته وهو يحتضنها وقال معلقا: (الله حافظ)، كما نشر صورة أخرى مع زوجته وابنتيه وخطيب تمارا وكتب (بسم الله الرحمن الرحيم).

وظهرت ابنة تامر هجرس بإطلالة أنيقة، بسيطة و مميزة مرتدية (جمبسوت) باللون الابيض و هو ما جعل اطلالتها أنيقة.

و على الصعيد الفني،شارك تامر هجرس مؤخرا فى بطولة فيلم (شوجر دادي) والذي عرض فى موسم عيد الفطر الماضي وحقق إيرادات تجاوزت الـ 4 ملايين جنيه.

الفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، محمد محمود، فرح الزاهد، و من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم .