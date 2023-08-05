  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. تامر هجرس يحتفل بخطوبة ابنته: شاهد جمال إطلالتها

تامر هجرس يحتفل بخطوبة ابنته: شاهد جمال إطلالتها

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 05 آب / أغسطس 2023 - 04:16
تامر هجرس
تامر هجرس

البوابة-احتفل الفنان تامر هجرس بخطوبة ابنته الكبرى تمارا في حفل عائلي اقتصر على الأهل و المقربين.و نشر تامر هجرس عبر حسابه على موقع (إنستغرام) صورًا من الحفل، ظهر فيها مع مع ابنته وهو يحتضنها وقال معلقا: (الله حافظ)، كما نشر صورة أخرى مع زوجته وابنتيه وخطيب تمارا وكتب (بسم الله الرحمن الرحيم).

اقرأ ايضاًهكذا احتفلت ابنتا تامر هجرس بعيد الأبهكذا احتفلت ابنتا تامر هجرس بعيد الأب

تامر هجرس

وظهرت ابنة تامر هجرس بإطلالة أنيقة، بسيطة و مميزة مرتدية (جمبسوت) باللون الابيض و هو ما جعل اطلالتها أنيقة.

تامر هجرس

و على الصعيد الفني،شارك تامر هجرس مؤخرا فى بطولة فيلم (شوجر دادي) والذي عرض فى موسم عيد الفطر الماضي وحقق إيرادات تجاوزت الـ 4 ملايين جنيه.
الفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، محمد محمود، فرح الزاهد، و من  تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم .

تامر هجرس

 

كلمات دالة:تامر هجرس

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن