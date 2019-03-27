تحديث: شيرين خارج مصر ومحاميها سيحضر التحقيق بدلًا منها وهذا ما قاله زوجها حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب

نقلت بعض المصادر الصحفية تحديثات جديدة من الفنان حسام حبيب، والذي أفاد أن زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب تتواجد حاليًا خارج مصر، ولن تكون حاضرة للمثول أمام نقابة الموسيقيين للتحقيق في الأزمة التي وقعت فيها والتي تم اتهامها فيها بالتطاول على الدولة والإساءة لها.

وأكد حسام حبيب أن زوجته تتواجد في دبي حاليًا من أجل حفلها في القرية العالمية والنقابة على علم بذلك، مضيفًا أن المحامي حسام لطفي هو من سيحضر التحقيق في النقابة بدلًا من شيرين نظرًا لظروف سفرها.

وعلى الرغم من مساندة العديد من النجوم لشيرين عبد الوهاب، إلّا أن نقابة الموسيقيين الممثلة برئيسها الفنان هاني شاكر، أصدروا قرارًا يمنع شيرين من الغناء بسبب الاتهامات التي وجهت لها، معتبرين أنها تعدت على الدولة والأمن القومي لها.