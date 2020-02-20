تداول صورة لوالدي تيم حسن: فمن من ورث وسامته برأيك؟!

بالتزامن بالاحتفال بعيد مولده، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة تضم والد ووالدة الفنان تيم حسن في مرحلة الشباب، وانقسمت الآراء حول مدى التشابه بين الفنان الشاب ووالديه ما بين رأي يرى أنه ورث ملامح والدته والآخر يؤكد بأنه يشبه والده بشكل كبير، حسب موقع مجلة ليالينا.

واحتفل الفنان بعيد مولده الـ 44 في 17 شباط /فبراير وشاركه جمهوره وعدد من الفنانين الاحتفال عبر إرسال التهاني أو مشاركة صور شخصية تجمعه بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولمع نجم تيم حسن في عدد من الأدوار منذ أن بدأ مسيرته المهنية في عام 2000، كان أبرزها مسلسل (الملك فاروق) والذي عُرض على قناة MBC1 ولاقى شعبية كبيرة والذي رشحه لعدة أدوار بعد ذلك كان منها فيلم (ميكانو) والذي عُرض عام 2007 ثم توالت الاعمال الناجحة. وهو متزوج حالياً من الإعلامية وفاء الكيلاني.