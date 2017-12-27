محمد رمضان يثير الجدل بتصريحه عن المال والسعادة .. فماذا قال؟

محمد رمضان

يثير الفنان المصري محمد رمضان الجدل حوله باستمرار بسبب تباهيه بثروته وسياراته وممتلكاته بشكل عام، هذا ونشر الفنان المصري مؤخرًا صورة له عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتب معلقًا عليها: " لو كنت تظن ان المال سوف يجلب لك السعادة .. فعندك حق والله".

لو كنت تظن ان المال سوف يجلب لك السعادة .. فعندك حق والله pic.twitter.com/BtzauA6rdF December 26, 2017

وأثار تعليق رمضان هذا موجة من الجدل حول أهمية المال بالسعادة، حيث اعتبر البعض أن رمضان يتباهى بثروته وحياة الرفاهية التي يعيشها بهذه المقولة، فيما وافقه عدد كبير على رأيه هذا.

فيما خالف عدد كبير رأي رمضان في هذا الأمر معتبرين أن السعادة غير مربوطة بالمال.

وعلى الصعيد الفني يصور الفنان المصري محمد رمضان مشاهده في فيلم "الديزل" والذي تشاركه في بطولته الفنانة المصرية ياسمين صبري.