محمد رمضان يثير الجدل بتصريحه عن المال والسعادة .. فماذا قال؟
محمد رمضان
يثير الفنان المصري محمد رمضان الجدل حوله باستمرار بسبب تباهيه بثروته وسياراته وممتلكاته بشكل عام، هذا ونشر الفنان المصري مؤخرًا صورة له عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكتب معلقًا عليها: " لو كنت تظن ان المال سوف يجلب لك السعادة .. فعندك حق والله".
لو كنت تظن ان المال سوف يجلب لك السعادة .. فعندك حق والله pic.twitter.com/BtzauA6rdF— Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) December 26, 2017
فيما خالف عدد كبير رأي رمضان في هذا الأمر معتبرين أن السعادة غير مربوطة بالمال.
وعلى الصعيد الفني يصور الفنان المصري محمد رمضان مشاهده في فيلم "الديزل" والذي تشاركه في بطولته الفنانة المصرية ياسمين صبري.
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