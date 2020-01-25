تعرف إلى مجنونة كاظم الساهر و كيف فاجأته بهذا التصرف

يبتكر معجبو المشاهير كل يوم تقاليع جديدة للتعبير عن عشقهم لنجومهم المفضلة، وكان آخرها ما قامت به معجبة للنجم كاظم الساهر، حيث قامت بكتابة اسمه على ظهرها وأرفقته بجملة من أغنية له، وحين التقت به صدفة قامت بإبراز ذلك والتقطت صورة معه بظهرها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكاظم الساهر برفقة إحدى المعجبات التي التقته مصادفة، وأرادت التقاط صورة معه، لتقوم فى تلك الأثناء باستعراض الوشم الموجود على ظهرها، حيث كتبت (أدري بطريقي صعب وأتعثّر بخطواتي لكن عِنادي أشّد خلّي الثمن حياتي)، وهي مقولة من أغينة ايش جابرك ع المر من كلمات الشاعر نزار قباني، حسب موقع اليوم السابع.

وطرح المطرب العراقي كاظم الساهر، نسخة جديدة من أغنيته الوطنية (سلام عليك)، بالتزامن مع الاحتجاجات التى تشهدها بغداد ومدن العراق، والذي جاء بلحن يختلف قليلًا عن اللحن السابق للأغنية، ويأتي التوزيع الجديد للأغنية بالتزامن مع الاحتجاجات العراقية.