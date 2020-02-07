تعرف الى حفيدة الفنان أيمن رضا (صورة)

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنان السوري أيمن رضا لفتت الكثير من الأنظار. وظهر فيها وهو يستلقي على السرير إلى جانب حفيدته الطفلة الرضيعة .

وأعرب الكثير من المتابعين عن إعجابهم بعفوية الفنان وعدم سعيه إلى وضع الأقنعة بحسب تعبيرهم وتمنوا له ولحفيدته حياة مليئة بأسباب السعادة وفق (مجلة لها).

يشار إلى أن رضا واجه قبل ذلك شائعة اعتزاله الفن التي سارع إلى نفيها مشيراً إلى أنه سيعلن هذا بنفسه في حال حدوثه.

ويذكر أنه شارك العام الماضي في مسلسل (عندما تشيخ الذئاب) وأدى فيه دور(أبو فاروق) الرجل الذي عاش أحدث الحرب الإسرائيلية على لبنان خلال ثمانينات القرن الماضي وشارك في مواجهتها قبل أن يعود إلى دمشق ليقيم برفقة عائلته.