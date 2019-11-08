تعرف على السبب الحقيقي و المفاجىء لوفاة هيثم أحمد زكي

كشفت تحقيقات نيابة الشيخ زايد في مصر عن مفاجأة في وفاة الفنان هيثم زكي ، حيث عثرت على مكملات غذائية تناولها الفنان الراحل أثناء التمرين في شقته، يرجح أن تكون هي التي تسببت في الأزمة الصحية التي أودت بحياته.

ورجحت التحريات والتحقيقات، أن وراء إصابة هيثم بمغص وإعياء شديدين قبل وفاته هو تناوله تلك المكملات الغذائية، التي يستخدمها أثناء ممارسته للتمرينات الرياضية، مع ضعف تناول الطعام، ما تسبب له في حالة إعياء شديدة قبل وفاته بيوم واحد، حسب موقع مجلة سيدتي.

وأضافت التحقيقات، أنه عقب شعور هيثم بالإعياء توجه إلى صيدلية واشترى مجموعة من الأدوية، مشيرة إلى وجود آثار قيء ومكملات غذائية كان يستخدمها الفنان الراحل، الذي تم العثور على جثته الواحدة صباح اليوم الخميس، وتبين أن الوفاة جاءت كنتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية، كما تبين سلامة منافذ ومداخل الشقة، كما عثر على متعلقاته الشخصية بجواره.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة مع أفراد الأمن بمجمع بيفرلي هيلز السكني بحي الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وخطيبة الفقيد انجي سلامة وخالته، تبين أن الفنان الراحل عانى من القيء وآلام في المعدة وخرج باحثا عن مساعدة طبية وتم اصطحابه بمعرفة أفراد الأمن لصيدلية وأكد أحد الشهود أن الطبيب الصيدلي منح الفقيد حقنة وعاد بعدها إلى منزله في الرابعة فجرا وأجرى اتصالا واحدا مع خطيبته وبعدها لم يرد على اتصالاتها الهاتفية، وتم العثور على جثمانه ملقى داخل دورة مياه منزله، ليوارى جثمانه الثرى ظهر أمس الخميس عن عمر يناهز 35 عاماً.