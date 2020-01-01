تعرف على الفنانة الأكثر بحثا على (جوجل) لعام 2019

كشف خبير اتصالات وتكنولوجيا معلومات، أن الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، كانت الأكثر بحثا عنها، في (جوجل) مصر، خلال عام 2019.

وقال مصطفى أبو جمرة، خلال استضافته في برنامج (القاهرة الآن)، المذاع على فضائية (العربية الحدث)، إن بحث المصريين عن اسم شيرين عبد الوهاب، لم يكن عن أغانيها، بقدر ما كان عن مشاكلها وأخطائها على مدار العام.

وأردف: (لكن في النهاية، الحكايات تؤدي إلى أغاني، فالأخبار السيئة تسبق الجيدة في الانتشار على السوشيال ميديا)، بحسب موقع دنيا الوطن.

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب، أثارت عدة أزمات خلال عام 2019، بسبب (زلات لسانها) على خشبة المسرح أمام الجمهور، الأمر الذي يدفعها في أغلب الأحيان إلى الاعتذار أو مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت من أبرز (زلات لسان) شيرين عبد الوهاب في 2019، عندما قالت مازحة خلال حفل غنائي لها، أحيته في البحرين، بتاريخ 14 مارس/ آذار الجاري: (أنا هنا أتكلم براحتي... في مصر ممكن يسجنوني)، وهو ما جعلها تواجه اتهاما بـ(الإساءة إلى الأمن القومي المصري).



