تعرف على الممثل الإباحي ميشيل موروني بعد ظهوره مع محمد رمضان

حصد الممثل الإيطالي ​ميشيل موروني نجاحًا كبيرًا وشهرةً واسعة بعد تجسيده دور "ماسيمو" في فيلم الإثارة Days365، حيث أدى فيه مشاهدة جريئة اتسمت بالإباحية، وأصبح معروفًا عالميًا وعربيًا حتى أنه دعي للعديد من الفعاليات والاحتفالات التي أقيمت في مدينة دبي.

وعاد ميشيل موروني للواجهة بعد انتشار صورة تجمعه بالفنان المصري محمد رمضان للكشف عن تعاون يجمعهما، رغم أن الأول قدم فيلم إباحي وظهر في كثير من المشاهد الجريئة.

من هو ميشيل موروني؟

ولد ميشيل موروني في إيطاليا بتاريخ 3 أكتوبر عام 1990، وامتهن العديد من المهن فهو ممثل وعارض أزياء ومغنٍّ إيطالي.

بدأ موروني مسيرته التمثيلية محلياً ومن ثم إقليمياً عبر المشاركة في الأفلام الإيطالية والبولندية، وانطلقت مسيرته المهنية من خلال أداء صغيرة وثانوية في المسرحيات ، بعدها بدأ باستلام أدوار رئيسية، فشارك في الفيلم القصير “Il tempo di una sigaretta”، وظهر في العرض الدرامي “Che Dio ci aiuti”.

جسد موروني دور البطولة في فيلم " E la vita Continua" عام 2012 ، وشارك في الموسم الحادي عشر لبرنامج Dancing with the stars بنسخته الإيطالية واحتل المركز الثاني.

واكتسب الإيطالي الوسيم شهرته الكبيرة عام 2020 بعد تجسيده دور ماسيمو توريسيلي في ​فيلم 365Days​، بسبب تشابه أحداثه ومشاهده الجريئة بفيلم ​​Fifty Shades of Gray​​ ، فظهر قي العديد من المشاهد يمارس ​​الجنس بطرق عنيفة وغريبة.

زوجة ميشيل موروني

يذكر أن ميشيل كان متزوجاً من ربى سعادة التي تحمل الجنسية اللبنانية في عام 2014، وأثمر هذا الزواج عن طفلين هما ماركوس الذي وُلد في نفس العام وبراندو الذي وُلد في عام 2017، إلا أنَّ زواجهما لم يستمر أكثر من ذلك لينفصلا عام 2018 وهو الأمر الذي كان له تأثير على نفسية مورون ودفعه للعيش في قرية صغيرة بعيداً عن الناس قبل أن يعود إلى الأضواء بالفيلم الأخير.

مثلية ميشيل موروني

صدم بطل فيلم 365 الجمهور بعد أن مشاركته صُورة جديدة له برفقة شاب احتفالًا بيوم المثليين.